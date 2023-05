Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Asbach (ots)

Am Dienstagmorgen (23.05.2023) wurde im Hardtweg in Asbach eine aufgebrochene Metalltür zu einem Lagerraum eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Die Täter verließen die Tatörtlichkeit ohne Beute. Der Tatzeitraum konnte bisher nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

