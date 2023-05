Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Warnung vor Falschen Polizeibeamten und Enkeltrickbetrügern -

Neuwied (ots)

In der vergangenen Woche kam es in Neuwied und Umgebung zu insgesamt drei vollendeten Straftaten zum Nachteil älterer Menschen im Zusammenhang mit dem sogenannten Callcenterbetrug. Die Opfer wurden unter der Legende des Gewinnversprechens sowie des Schockanrufs mit angeblichem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Angehörigen, um einen finanziellen Gesamtschaden in 5-stelliger Höhe betrogen. Vermehrt werden potentielle Opfer aufgefordert, ihr Geld in Gutscheinkarten umzutauschen und anschließend die zur Freischaltung benötigten Codes telefonisch an den oder die Täter herauszugeben. Die Polizei bittet niemals um die Herausgabe von Geld, Schmuck oder den Kauf von Gutscheinkarten zur Abwendung eines Strafverfahrens oder die Bezahlung einer Kaution. Auch die Vorauskasse zwecks Auszahlung eines vermeintlichen Gewinns, ist nicht üblich. Seien Sie vorsichtig und beenden Sie ohne zu zögern das Telefonat. Sprechen Sie mit ihren Angehörigen oder ihrer Polizei.

#mitmirnicht

