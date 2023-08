Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Exhibitionist auf der Radtrasse

Bergneustadt (ots)

Auf dem Rad- und Gehweg zwischen der Othestraße und dem Rewe-Markt hat sich am Montag (28. August) ein Mann in schamverletzender Weise gezeigt. Eine Frau aus Bergneustadt war gegen 12.30 Uhr in Höhe der Brücke über den Othebach auf einen Mann getroffen, der sich mit heruntergelassener Hose auf dem Geh- und Radweg befand. Laut der Zeugin hatte sich der Unbekannte etwa eine halbe Stunde zuvor an gleicher Stelle bereits abseits des Weges an der Stelle aufgehalten. Der Unbekannte war etwa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, hatte schwarze Haare mit einem Glatzenansatz und trug dunkle Oberbekleidung.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder auch per E-Mail unter der Adresse Poststelle.Oberbergischer-Kreis@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell