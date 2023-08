Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tragischer Unfall an der Oppershäuser Schleuse

Oppershausen (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 13:20 Uhr, kam es im Landkreis Celle, an der Oppershäuser Schleuse, zu einem tragischen Unfall. Eine Gruppe von Kindern unter Begleitung eines Guide war im Rahmen eines Kindergeburtstages mit Stand-up-paddling-boards auf der Aller unterwegs. An der Schleuse wollte man an dem dafür vorgesehenen Steg anlegen. Ein 10-jähriges Mädchen aus der Gruppe verpasste jedoch den Steg und wurde in Richtung Wehr abgetrieben. In Panik sprang das Mädchen vom Brett und wurde das Wehr hinuntergezogen. Die weibliche Aufsichtsperson sprang ihr sofort hinterher, konnte es jedoch in der Unterströmung nicht sicher ergreifen. Sie konnte sich selbst nur mit Mühe auf einem Board an Land retten. Glücklicherweise befand sich eine Gruppe von Paddlern ebenfalls vor Ort. Einer der Männer wurde kurzerhand an einem Seil das Wehr herabgelassen. Diesem gelang es, das Mädchen an der Rettungsweste aus dem Wasser zu ziehen. Da das Mädchen ca. 5 Minuten unter Wasser war, wurde sofort mit der Erstversorgung und Beatmung begonnen. Die Rettungskräfte waren sehr schnell vor Ort und konnten die weitere Versorgung übernehmen. Die 10-jährige wurde schlussendlich mit dem Rettungshubschrauber in die MHH verbracht. Zu dem derzeitigen Gesundheitszustand liegen keine Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell