POL-CE: Der Landesparteitag der AfD in Celle ist beendet

Celle (ots) - Celle - Am heutigen Tage sind in Celle zwei Versammlungen angemeldet gewesen. Die ersten Teilnehmer sind bereits ab 8 Uhr am Bahnhof eingetroffen. Als die Demonstration dann um 9:15 Uhr über die Bahnhofstraße, Breite Straße, Jägerstraße zur Hannoverschen Straße aufgebrochen ist, haben sich geschätzt 1450 Personen der Versammlung angeschlossen. Am ...

mehr