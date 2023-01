Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Versuchter Überfall auf Fastfood-Restaurant - Zeugen gesucht ++ Sattelzugmaschine mit Auflieger entwendet ++ Einbruch in Wohnhaus ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Versuchter Überfall auf Fastfood-Restaurant - Zeugen gesucht ++

Achim. Am Dienstag, gegen 02:40 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter ein Fast-Food-Restaurant in der Margarete-Steiff-Allee, welches nahe der Käthe-Kruse-Straße liegt, zu überfallen.

Ersten Informationen zufolge betrat der bisher unbekannte Täter das Restaurant und bedrohte einen 33 Jahre alten Mitarbeiter an der Kasse, um Bargeld zu erlangen. Als im weiteren Verlauf Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, floh der Täter aus dem Restaurant in Richtung Kreisverkehr zur Käthe-Kruse-Straße.

Körperlich verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der bisher unbekannte Täter kann als männlich und ca. 1,80 m groß beschrieben werden. Der Täter habe einen Motorradhelm mit Motorradbrille getragen. Ferner habe er eine bräunliche Jacke, eine dunkle Hose und gelb-blaue Handschuhe getragen.

Die Polizei löste sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen aus, konnte den Täter jedoch nicht mehr feststellen. Noch in der Nacht führten die Beamten Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung durch. Die weiteren Ermittlungen, welche nun andauern, übernimmt der Kriminal- und Ermittlungsdienst des Polizeikommissariats Achim.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ In Wohnhaus eingestiegen ++

Ottersberg. Am Montag, zwischen 11:00 Uhr und 15:00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Straße An den Fuhren, unweit der Straße Trifte, liegt. Die bisher unbekannten Täter öffneten auf bisher unbekannte Weise ein Fenster zum Wohnzimmer und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Innenräume, wobei sie Schmuck entwendeten. Ersten Informationen flüchteten die Täter unerkannt, als die Bewohner nach Hause kamen. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Sattelzugmaschine mit Auflieger entwendet ++

Achim. Am Samstag, zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr, kam es in der Straße Zum Ueser Schafkoven zum Diebstahl einer Sattelzugmaschine mit Auflieger. Die weiße Sattelzugmaschine der Marke DAF mit dem Auflieger der Marke Schmitz Gotha war auf dem Parkstreifen in Richtung Kreisverkehr zur Straße Im Finigen abgestellt. Der Sattelzug-Fahrer bemerkte den Diebstahl, als er seine Fahrt antreten wollte und das Fehlen des Fahrzeuges feststellen musste. Die Täter sind bisher unbekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ++

Verden. Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Einmündung Lindhooper Straße (L 171)/Carl-Hesse-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Die 38 Jahre alte Fahrerin eines VW war auf der Carl-Hesse-Straße unterwegs. An der Einmündung bog sie nach links in die Lindhooper Straße ein. Ersten Informationen zufolge kommt es dabei zum Zusammenstoß mit dem Volvo einer 45 Jahre alten Frau, die auf der Lindhooper Straße in Richtung Kirchlinteln unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die VW-Fahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 10.000 EUR.

++ Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ++

Kirchlinteln. Am Montagabend ereignete sich auf der Neddener Dorfstraße ein Verkehrsunfall, wobei zwei Personen verletzt wurden, eine davon schwer.

Eine 25 Jahre alte Fahrerin eines VW Passat war auf der Neddener Dorfstraße in Richtung An der Fuchsfarm unterwegs. Ersten Informationen zufolge wendete die Passat-Fahrerin Nahe der Straße Knickhof auf der Fahrbahn, um die Fahrt in Richtung Neddenaverbergen fortzusetzen. Nach derzeitigem Stand bemerkte sie dabei einen 45 Jahre alten Fahrer eines VW Polo zu spät. Dieser kam ihr auf der Neddener Dorfstraße aus Richtung Neddenaverbergen entgegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Infolgedessen wurde der Polo-Fahrer schwer und die Passat-Fahrerin leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen.

Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr Kirchlinteln ebenfalls vor Ort.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Ritterhude. Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ereignete sich ein Einbruch in ein Wohnhaus, das in der Straße Im Seggen liegt. Um in das Haus zu gelangen, entfernten die Täter zunächst gewaltsam die Jalousien zur Terrassentür welche im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses liegt. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam die Terrassentür und stiegen in das Wohnhaus ein. Im weiteren Verlauf betraten und durchsuchten die Täter die Innenräume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

