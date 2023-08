Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B191

Celle (ots)

Eschede - Am heutigen Samstag (19.08.23), gegen 08:15 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 69-jähriger Fahrzeugführer eines Kleintransporters ist in Richtung Eschede gefahren. Aus bislang nicht bekannten Gründen kommt er auf Höhe der Ortschaft Burghorn in den Gegenverkehr und kollidiert hier frontal mit einem 59-jährigen LKW-Fahrer aus Eschede. Der 69-jährige aus Faßberg verstirbt noch an der Unfallstelle. Der 59-jährige LKW-Fahrer ist bei dem Zusammenstoß schwerverletzt worden. Seit etwa 08:30 Uhr ist die B191 vollgesperrt und dauert aktuell auf Grund der Verkehrsunfallaufnahme noch an.

