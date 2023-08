Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unseriöse Handwerker unterwegs

Celle (ots)

Hambühren - Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Wietze ist es am gestrigen Tage zu mindestens zwei, der Polizei bekannten, Taten gekommen, bei denen Handwerker an Türen geklingelt haben und ihre Arbeit angeboten haben. In einem Fall wurde nach einer kurzen Demonstration der Arbeit, weitere Arbeiten abgelehnt. In einem weiteren Fall sind Gartenarbeiten angeboten worden. Diese wurden mit den Utensilien der späteren Geschädigten auch begonnen. Nach einer kurzen Zeit ist dann ein mittlerer vierstelliger Betrag für die Arbeit gefordert worden und vereinbart worden, dass man weiteres Werkzeug holen werde und die Arbeiten dann fortsetzen werde. Das Geld ist bezahlt worden, jedoch sind die Arbeiten nicht ordentlich gemacht worden. Auch der versprochene spätere Abschluss der Arbeiten wurde nicht eingehalten. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Handwerkern, welche unangemeldet erscheinen um Arbeiten durchzuführen. Präventiv rät die Polizei dazu, sollten sie Leistungen dieser Art in Erwägung ziehen, den Preis vor dem Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Holen sie sich auch weitere Angebote dazu ein. Lassen sie sich Art und Umfang der Arbeiten, und den vereinbarten Preis, schriftlich bestätigen. Bestehen sie auf eine Zahlung per Rechnung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell