Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Celle (ots)

Celle - Die Polizei Celle hat am vergangenen Wochenende an verschiedenen Punkten Verkehrskontrollen durchgeführt. Zum einem sind im Bereich des Wilhelm-Heinichen-Ring Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt worden. Am Samstag sind hier 29 Verstöße festgestellt worden, trauriger Rekord war hier ein PKW-Fahrer, welcher anstatt der erlaubten 50km/h mit 86km/h festgestellt worden ist. Abzüglich einer Toleranz von 3km/h ist er noch immer 33km/h zu schnell unterwegs gewesen. Das bedeutet für den Fahrzeugführer eine Geldbuße in Höhe von 260 Euro. Hinzu kommen zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. Am Sonntag sind, ebenfalls im Bereich des Wilhelm-Heinichen-Ring, weitere Geschwindigkeitsmessungen erfolgt. Hier sind 42 Verstöße festgestellt worden. Ein Motorradfahrer ist hier mit 122km/h statt der erlaubten 50km/h gemessen worden. Hier werden 3% abgezogen, was eine vorwerfbare Geschwindigkeitsüberschreitung von 68km/h bedeutet. Hier ist ein Bußgeld in Höhe von 700Euro , zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot vorgesehen. Weiterhin haben die Kollegen/-innen das Verbot des Linksabbiegens in die Wehlstraße, aus Richtung des Celler Badeland, kontrolliert und hier 13 Verstöße geahndet. Ebenfalls hatten die Kollegen/-innen das Halteverbot in der Wittinger Straße, Zufahrt Dammaschwiese, im Blick und haben hier fünf Verstöße geahndet.

