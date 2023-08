Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer

Celle / OT Westercelle (ots)

Am Sonntag, dem 13.08.23, um 11:08 Uhr, war es auf der B3, unmittelbar nach dem Zubringer in Fahrtrichtung Altencelle, zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer gekommen. Ein 69-jähriger PKW-Führer hatte dort auf der B 3 versucht zu wenden und dabei den 62-jährigen Motorradfahrer übersehen, der auf der B3 zum Überholen des langsam fahrenden PKW angesetzt hatte. Durch das verbotene Wendemanöver war der Motorradfahrer in die linke Seite des PKW gefahren und hatte sich durch den Aufprall schwer verletzt, sodass er mit einem RTW in das AKH Celle verbracht werden musste. Der PKW-Fahrer war durch die Wucht des Aufpralles in seinem PKW eingeklemmt worden, konnte aber leicht verletzt durch Rettungskräfte der FF Celle geborgen werden. Für die Unfallaufnahme blieb die B 3, in beiden Fahrtrichtungen, für ca. zwei Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und sind abgeschleppt worden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 25.000 Euro summieren. Ein Ermittlungsverfahren ist gegen den Führer des PKW eingeleitet worden.

