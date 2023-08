POL-CE: Verkerhsunfall bei der ersten Fahrstunde

Celle (ots) - Hambühren - Am Donnerstag (10.08.23) kommt es in der Mittagszeit zu einem Grillunfall. Da es etwas schneller gehen sollte, nutzte ein 54-jähriger Hambührener Waschbenzin um das Anfeuern zu beschleunigen. Bei dem Versuch entzündete der Mann sich selbst und führte sich am Unterarm Verbrennungen zu, welche einen Einsatz eines Rettungshubschraubers nötig machte um den Mann in eine Hamburger Spezialklinik ...

