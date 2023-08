Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tag der Sicherheit am 27.08.2023

Celle (ots)

Celle - Die Polizei Celle lädt am 27.08.2023, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, alle interessierten Gäste zum "Tag der Sicherheit" ein. Die Veranstaltung richtet sich an alle Menschen die sich über das Thema Sicherheit informieren möchten. Neben Vorträgen für Fahrradfahrende, Senioren, Eltern und Eigenheimbesitzer gibt es auf dem Gelände der Polizeiinspektion Celle einige Aussteller die zu den Thema Sicherheit informieren werden. Es wird ein Fahrradparcours angeboten werden, (hier gilt ausnahmelos Helmpflicht, also bei Interesse den eigenen Helm nicht vergessen), es wird ein Überschlagsimulator aufgebaut sein und für Fahranfänger wird ein Simulator vor Ort sein, welcher in der Lage ist eine Fahrt unter Beeinflussung durch Alkohol zu simulieren. Auch werden Beratungsstellen für Opfer von Gewalt vor Ort sein. Weiterhin werden praktische Tipps zum Thema Einbruchschutz präsentiert werden. Für die jüngsten Interessierten ist die Präventionspuppenbühne der Polizeidirektion Lüneburg vor Ort und hat zwei spannende Stücke im Gepäck. Schließlich wird auch unsere Präventionsbeauftragte für politisch motivierte Kriminalität vor Ort sein und zu ihrem Aufgabengebiet beraten. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Es werden warme Speisen, Kaffee und Kuchen und kalte Getränke angeboten. Als kleines Highlight werden alkoholfreie Cocktails angeboten. Nähere Informationen sind dem beigefügten Flyer zu entnehmen.

