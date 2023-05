POL-FR: Lörrach: Motorradfahrer übersehen - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitag, 05.05.2023, kurz nach 03.00 Uhr, beschädigten Unbekannte an der Bushaltestelle "Siedlung" in der Rheinfelder Straße sinnlos eine Verglasung sowie den Fahrkartenautomaten. Auch wurde eine Baustelleabsperrung auf die Bundesstraße 34 geschoben. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Eine Zeugin will zuvor drei junge Personen an der Baustelle wahrgenommen haben. Medienrückfragen ...

