Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Wertvolle Uhr nach Ablenkungsmanöver entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwochmittage, gegen 13:15 Uhr, wurde einem 76-Jährigen von bisher zwei unbekannten Täterinnen im Hans-Sachs-Ring eine hochwertige Uhr im mittleren fünfstelligen Bereich entwendet. Die Täterinnen sprachen den in seinem Fahrzeug sitzenden 76-Jährigen zunächst an, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Hierbei beugten sich die Frauen in das Fahrzeug des Mannes. Kurz danach ergriffen die Täterinnen die am Handgelenk befindliche Uhr des 76-Jährigen und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

-ca. 18-20 Jahre alt, südosteuropäisches Erscheinungsbild, kräftige Statur und waren mit hellen Hosen bekleidet.

Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621 / 174-3310, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell