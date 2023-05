POL-MA: Mannheim: Wertgegenstände aus mehreren Fahrzeugen entwendet - Zeugen gesucht!

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Aus einem am Fahrbahnrad geparkten VW entwendete in der Zeit zwischen Dienstagabend, 20:30 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr ein bisher unbekannter Täter in der Straße "Alte Landstraße" Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich und flüchtete anschließend in unbekannte ...

