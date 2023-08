Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung an Gebäude der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten

Celle (ots)

Celle - In der Zeit vom 14.08.2023, 06:30 Uhr, und dem 15.08.2023, 05:00 Uhr, ist es an dem Gebäude der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten zu einer Sachbeschädigung an drei Fenstern gekommen. Hierzu ist eine Kunststoffplatte, welche am Gebäude befestigt gewesen ist, benutzt worden. Das Fachkommissariat Staatsschutz der Polizei Celle hat hier die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Täterschaft liegen bislang nicht vor. Bereits eine Woche zuvor sind in unmittelbarer Nähe zu der Gedenkstätte Aufkleber der rechten Szene festgestellt worden. Diese Aufkleber sind unmittelbar entfernt worden. Auch hier laufen die Ermittlungen. Wer Hinweise zu den Tatgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Celle unter 05141/277 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell