POL-WES: Hamminkeln - Radfahrer und Zeugen zur Klärung eines Unfalls gesucht

Hamminkeln (ots)

Am Sonntag gegen 09.20 Uhr kam es an der Brüner Straße / Am Gut Vogelsang zu einer Berührung zwischen einem unbekannten Radfahrer und einer 49-jährigen Frau, die dort mit ihrem Hund spazieren ging.

Nach Angaben der Hamminkelnerin ging diese den gemeinsamen Geh- und Radweg der Brüner Straße, aus Richtung Ringenberger Straße kommend, entlang. Als sie bemerkte, dass ihr vier Radfahrer entgegenkamen, habe sie ihren Hund auf den Grünstreifen in Richtung Fahrbahn gezogen und sich zur Seite gestellt, um dem Quartett Platz zu machen.

Kurz vor der Einmündung der Straße Am Gut Vogelsang, habe der erste oder zweite der Radfahrenden ihren linken Arm mit dessen Lenker berührt und sie dadurch leicht verletzt.

Als sie die Radfahrer daraufhin ansprach, drehte sich einer der Fahrradfahrer, ein ca. 60 - 70 Jahre alter Mann mit einem Pedelec, zu ihr um und beschimpfte sie offensichtlich. An die geäußerten Beleidigungen konnte sich die Frau jedoch nicht mehr erinnern.

Die Polizei bittet die Gruppe der Radfahrenden sowie weitere Zeugen darum, sich bei der Polizei in Wesel, Telefon 0281/107-0, zu melden.

