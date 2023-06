Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Rheinberg (ots)

Am Freitag, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Krefeld mit seinem Pkw die Straße Minkeldonk in Richtung Alte Landstraße. Im Kreuzungsbereich Alte Landstraße/Minkeldonk/Hubert-Underberg-Allee beabsichtigte er nach links in die Alte Landstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 59-jährigen Mann aus Moers, der die Hubert-Underberg-Allee auf seinem Motorrad in Richtung Alte Landstraße befuhr. Der 59-Jährige wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich für etwa anderthalb Stunden gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell