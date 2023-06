Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken Hiesfeld - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin

Wesel (ots)

Am Freitag, 16.06.2023, um 12.56 Uhr befuhr eine 18-jährige Fahrradfahrerin aus Oberhausen den Fahrradweg der Ziegelstraße, aus Richtung Hanielstraße kommend und beabsichtigte die Karl-Heinz-Klingen-Straße in Richtung Sterkrader Straße zur überqueren. Hierbei achtete sie nicht auf den vorfahrtberechtigten Fahrzeugverkehr und wurde von dem Pkw einer 27-jährigen Frau aus Duisburg erfasst, die die Oberhausener Straße aus Richtung Oberhausen kommend in Richtung Dinslaken befuhr. Die 18-Jährige wurde vom Pkw aufgeladen und hierbei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo sie stationär verblieb. Zum Zeitpunkt des Unfalls gab es aufgrund eines Stromausfalls, an dieser und weiterer Kreuzungen, LZA-Ausfälle im Stadtgebiet Dinslaken.

