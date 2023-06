Polizei Homberg

POL-HR: Versuchte Brandstiftung an der Goldberg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.06.2023:

Melsungen

Versuchte Brandstiftung / Sachbeschädigung durch Feuer

Tatzeit: Donnerstag, 15.06.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 15.06.2023, 20:45 Uhr

Unbekannte Täter entzündeten eine Stempel-Box an der Goldberghütte in Melsungen-Kirchhof.

Unbekannte Täter entwendeten einen Stempel und ein Stempelkissen, welche für Wanderer dort hinterlegt sind, aus einer kleinen Box, die an der Goldberghütte fest angebracht ist. Anschließend befüllten die unbekannten Täter diese Box mit brennbarem Material und entzündeten dieses. Vermutlich aufgrund des Sauerstoffmangels erstickte das Feuer in der Box, sodass es zu keinem größeren Brandausbruch kam. An der Box entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 250,- EUR. Die Goldberghütte an sich blieb unbeschädigt.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor.

Derzeit ermittelt die Polizeistation Melsungen und bittet um Hinweise unter 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell