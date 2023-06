Polizei Homberg

POL-HR: Blitz-Einbruch in Handyladen - Täter flüchten mit Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 16.06.2023:

Fritzlar

Blitz-Einbruch in Handyladen

Tatzeit: Freitag, 16.06.2023, 01:21 Uhr

Unbekannte hatten es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Mobiltelefone abgesehen, als sie sich mit Brachialgewalt Zugang zu einem Handyladen in der Wolfhager Straße in Fritzlar verschafften. Die unbekannten Täter schlugen hierbei eine 2,5 x 2,5 Meter große Schaufensterscheibe ein und gelangten somit in das Ladengeschäft. In der Folge ergriffen die unbekannten Täter sämtliche Handys mit Zubehör, die sich in den Auslagen befanden und flüchteten mit einem dunklen Pkw, der in unmittelbarer Nähe des Ladengeschäfts geparkt war, in Richtung Autobahn. Die Tatausführung insgesamt dauerte nur wenige Minuten.

Wie hoch der Wert des entstandenen Stehlschadens ist kann derzeit nicht angegeben werden.

Der entstandene Sachschaden wird mit 2000,- EUR beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell