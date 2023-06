POL-EU: Waffe in Hecke geschmissen

Euskirchen/ Bad Münstereifel (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag den 13. Juni gleich mehrfach Zugang zu Wohnräumen. In Bad Münstereifel-Iversheim hebelten die Täter bei einem Mehrfamilienhaus in der Straße Oberste Krumm von gleich drei Wohnungen im Zeitraum von 9 Uhr bis 12.20 Uhr die Fenster auf. Bei den Wohnungen von einer 30-Jährigen, einem 52-Jährigen sowie einer 68-Jährigen wurden alle Räume der Wohnungen durchsucht und durchwühlt. Es wurde ...

