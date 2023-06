POL-EU: Erfolgreicher Kontrolleinsatz in der Euskirchener Innenstadt mit fünf Festnahmen

Mechernich-Kommern (ots) - Infolge eines Sekundenschlafes kam am Montagnachmittag (12. Juni) gegen 15.45 Uhr ein Mann (22) aus Mechernich auf dem Mechernicher Weg nach links in den Gegenverkehr ab und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin (26) aus Nideggen. Sie verletzte sich bei dem Zusammenstoß. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: ...

