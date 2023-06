POL-EU: Verletzte nach Sekundenschlaf

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Eine Frau (43) aus Euskirchen befuhr am Montag (12. Juni) gegen 9.10 Uhr mit ihrem Pkw die Zeisigstraße. Sie kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte eine niedrige Mauer. Daraufhin hob sich die Fahrzeugfront des Pkw an, dieser überschlug sich und kam auf dem Dach in Endlage. Die Frau und ihr zweijähriges Kind verletzten sich dabei und kamen ins Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Rückfragen von Medienvertretern bitte ...

