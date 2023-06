Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Einbrüche

Euskirchen/ Bad Münstereifel (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag den 13. Juni gleich mehrfach Zugang zu Wohnräumen.

In Bad Münstereifel-Iversheim hebelten die Täter bei einem Mehrfamilienhaus in der Straße Oberste Krumm von gleich drei Wohnungen im Zeitraum von 9 Uhr bis 12.20 Uhr die Fenster auf. Bei den Wohnungen von einer 30-Jährigen, einem 52-Jährigen sowie einer 68-Jährigen wurden alle Räume der Wohnungen durchsucht und durchwühlt. Es wurde Bargeld von mehreren hundert Euro entwendet.

In Euskirchen in der Achatstraße wurde ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses von einer Frau (86) im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr eingeschlagen. In der Abwesenheit der Frau wurden hier alle Räumlichkeiten durchsucht. Auch hier wurde Bargeld von mehreren hundert Euro entwendet.

