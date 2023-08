Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Ferienpass-Aktion Klappe die Zweite

Celle (ots)

Celle - Am vergangenen Dienstag (15.08.'23)hat zum zweiten Mal in den Sommerferien die Ferienpass-Aktion bei der Polizei in Celle stattgefunden. Pünktlich zu Beginn der Veranstaltung empfingen Christian Riebandt und Karsten Wiechmann Rund 30 Kinder aus Stadt und Landkreis. Vertreten sind diesemal die SG Wathlingen, die Südheide, Lachendorf und Hambühren gewesen. Mit einem spannenden Programm sind die Kinder durch den Vormittag geführt worden. Unter anderem durften sie eine Vorführung der Dienstgundführer erleben und konnten sich ein Polizeiauto aus nächster nähe von Innen und Außen anschauen. Das Vorführen der Signalanlage ist hierbei obligatorisch gewesen. Wir freuen uns immer begeisterte junge Menschen bei solchen Aktionen hier bei uns begrüßen zu wollen. In diesem Zusammenhang weisen wir auch nochmal auf den Tag der Sicherheit am 27.08.2023 hin. An diesem Tag wird die Präventionspuppenbühne vor Ort sein und die Stücke "Das Rätsel der gelben Füße" (11:30 Uhr-12:30 Uhr / 13:00 Uhr - 14:00 Uhr) und "Netzdschungel" (15:00 Uhr - 16:00 Uhr) aufführen. Während sich die ersten beiden Vorführungen an Schulanfänger und ihre Eltern wendet, ist das zweite Stück für Grundschüler der dritten und vierten Klassen, sowie deren Eltern, gedacht.

