Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umquartierung durch Klebstoff

Niederorschel (ots)

Eine Sachbeschädigung zeigte ein Bürger der Polizei am Donnerstagabend an. Durch Klebstoff wurde das Türschloss der Wohnungstür derart verklebt, dass selbst der hinzugerufene Hausmeister die Tür nicht öffnen konnte. Auch der Schlüsseldienst konnte keine Abhilfe des Problems schaffen. Der Geschädigte quartierte sich über Nacht im seinem Keller ein und strebt am heutigen Tage eine Lösung an.

