Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Friedliche Versammlungen in Celle bezüglich des Landesparteitages der AFD

Celle (ots)

Celle - Am heutigen Tage sind in Celle zwei Versammlungen angemeldet gewesen. Die ersten Teilnehmer sind bereits ab 8 Uhr am Bahnhof eingetroffen. Als die Demonstration dann um 9:15 Uhr über die Bahnhofstraße, Breite Straße, Jägerstraße zur Hannoverschen Straße aufgebrochen ist, haben sich geschätzt 1450 Personen der Versammlung angeschlossen. Am Endpunkt sind von der Ladefläche eines LKW's Redebeiträge gesprochen und in den Pausen ist Musik gespielt worden. Bis zum Ende der Versammlung um 12:30 Uhr haben sich bereits diverse Teilnehmende wieder aus der Hannoverschen Straße entfernt. Bei einer kleinen Aktion an der Straße Bullenberg ist versucht worden die Teilnehmer der Veranstaltung in der Congress Union von der Zufahrt abzuhalten. Die Polizei reagierte schnell und es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen. Der Rest der Versammlung verlief ebenfalls ruhig und friedlich. Durch die Sperrungen der Straßen, auf welchen sich die Demonstration bewegt hat, kam es zu Verkehrsbehinderungen, welche sich dann nach Freigabe der Hannoverschen Straße, um 12:45 Uhr, langsam wieder aufgelöst haben. Um 14 Uhr hat dann die Partei "Die Linke" zu einer weiteren Demonstration an der Straße "Bullenberg" aufgerufen. Diese begann dann mit einem Redebeitrag um 14:17 Uhr mit etwa 30 Teilnehmenden. Um 15:10 Uhr sind noch sechs Teilnehmer/-innen vor Ort gewesen. Um 19 Uhr ist ihre Versammlung dann auch beendet. Auch diese Versammlung verlief ruhig, friedlich und störungsfrei. Um 17:45 Uhr ist die Veranstaltung in der Congress Union beendet worden. Einige Teilnehmende haben direkt den Veranstaltungsort verlassen, während die Mehrheit noch vor Ort verweilte. Am morgigen Tag geht die Veranstaltung in der Congress Union weiter.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell