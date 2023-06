POL-SE: Schenefeld - Einbruch in Firma

Bad Segeberg (ots) - In der Schulstraße in Schenefeld (Kreis Pinneberg) ist es am gestrigen Donnerstag, den 01.06.2023, zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte drangen zwischen 07:50 und 18:00 Uhr in das Wohnhaus ein und stahlen Bargeld und eine Armbanduhr. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben ...

