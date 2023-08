Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung auf dem Nordring

Gummersbach (ots)

Am Sonntagabend (27. August) haben im Gummersbacher Stadtteil Bernberg zwei Männer aus Gummersbach im Rahmen einer Auseinandersetzung Schnitt- und Stichverletzungen davongetragen.

Gegen 19 Uhr hatten Anwohner auf einen lautstarken Streit in der Straße Nordring in Höhe einer Bäckerei wahrgenommen und die Polizei verständigt. Die Beamten trafen am Tatort zwei 40 und 32 Jahre alte Männer aus Gummersbach an, die bei dem Streit Schnitt- und Stichverletzungen erlitten hatten. Nach bisherigem Ermittlungsstand waren an dem Streit vermutlich zwei weitere Personen beteiligt, die zwischenzeitlich geflüchtet waren. Beide Verletzten kamen in das Gummersbacher Krankenhaus, das sie nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen haben. Die Polizei ermittelt wegen dem Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell