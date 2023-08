Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto überschlägt sich bei Unfall - Fahrer alkoholisiert

Reichshof (ots)

Nach einem Unfall auf der Feindrahtstraße (L 337) in Reichshof-Pochwerk mussten am Freitag (25. August) die beiden Beteiligten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Gegen 16.35 Uhr hatte eine 26-Jährige aus Gummersbach mit einem Toyota die L 337 aus Richtung Derschlag kommend befahren und wollte nach links auf den Autobahnzubringer abbiegen. Hinter ihr fuhr ein 51-Jähriger mit einem Fiat. Der aus Rheinland-Pfalz stammende Mann fuhr in dem Moment auf das Fahrzeug der 26-Jährigen auf, als diese gerade mit dem Abbiegen begonnen hatte. Der Fiat geriet im Anschluss ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 51-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen, die Gummersbacherin kam mit leichten Blessuren in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weil der 51-Jährige deutlich unter Alkoholeinwirkung stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme.

