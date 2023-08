Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verletzter Motorradfahrer nach Wendemanöver eines Pkw Fahrers.

Wipperfürth (ots)

Am 26.08.2023 gegen 18:40 Uhr befuhr ein Pkw- Fahrer die Peterstraße aus Richtung Wipperfürth kommend, in Fahrtrichtung Oberröttenscheider Höhe. Hinter dem Auto fuhr ein Motorrad Fahrer die Peterstraße in dieselbe Richtung. Im Einmündungsbereich Peterstraße / Egener Straße betätigte der 60jährige Pkw- Fahrer aus Wipperfürth den Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts. Im Anschluss fuhr er einen leichten Rechtsbogen, ehe er unvermittelt die Fahrbahn nach links querte. Der dahinter fahrende 49jährige Solinger verlor die Kontrolle über das Motorrad und kollidierte mit dem quer auf der Fahrbahn stehenden Pkw. Durch die Kollision verletzte sich der Motorradfahrer schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wermelskirchen verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn für ca. 2 Stunden komplett gesperrt. Das Motorrad, wie auch der Pkw wurden durch umliegende Abschleppunternehmen abgeschleppt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell