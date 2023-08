POL-GM: Mit Drogen am Steuer erwischt

Nümbrecht (ots) - Heute Abend (24.08.2023) gegen 18:40 Uhr ereignete sich auf der Einmündung der L339 / K17 in Nümbrecht zwischen den Ortschaften Gaderoth und Winterborn ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 31 jähriger Nümbrechter befuhr mit seinem VW Transporter die L339 aus Richtung Gaderoth in Richtung Winterborn. Er beabsichtigte an der Einmündung nach links in Richtung ...

mehr