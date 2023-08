POL-GM: Pedelec gestohlen

Gummersbach (ots) - Bei einem Einbruch in die Waschhalle einer Tankstelle an der Brückenstraße hat ein Unbekannter in der Nacht zu Mittwoch (23. August) eine geringe Menge Münzgeld erbeutet. Der Täter hatte zunächst die Scheibe an einem Rolltor zerstört und war in die Halle eingestiegen. Dort brach er das Münzfach des Hochdruckreinigers auf und erbeutete eine geringe Menge an Münzgeld. Anhand von ...

