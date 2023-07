Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

In der Karlsruher Südstadt kollidierte am Samstagvormittag ein Pkw mit einer Straßenbahn. Dabei entstand ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Nach den ersten Erhebungen an der Unfallstelle fuhr eine 32-jährige Golf-Fahrerin auf der Ettlinger Straße in Richtung Hauptbahnhof. An einer Einmündung wollte die 32-Jährige nach links in die Nebeniusstraße abbiegen, übersah hierbei jedoch offenbar das für sie geltende Rotlicht der Ampelanlage. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Golf und einer in Richtung Innenstadt fahrenden Straßenbahn. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Julian Scharer, Pressestelle

