POL-KA: (KA) Walzbachtal - Pkw kollidiert mit Baum und überschlägt sich - Zwei Personen leicht verletzt

Karlsruhe (ots) - Unbekannte griffen am Samstagabend einen 53-jährigen Mann im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Bärenweg in Neureut an und raubten offenbar Bargeld. Gegen 21.50 Uhr versuchten mehrere Personen das Fahrrad eines 53-Jährigen zu rauben was wohl aufgrund der Gegenwehr des Mannes misslang. Anschließend schlugen und traten die Verdächtigen auf das Opfer ein und raubten einen niedrigen zweistelligen ...

