Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugen nach Raub gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte griffen am Samstagabend einen 53-jährigen Mann im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Bärenweg in Neureut an und raubten offenbar Bargeld.

Gegen 21.50 Uhr versuchten mehrere Personen das Fahrrad eines 53-Jährigen zu rauben was wohl aufgrund der Gegenwehr des Mannes misslang. Anschließend schlugen und traten die Verdächtigen auf das Opfer ein und raubten einen niedrigen zweistelligen Geldbetrag. Der Geschädigte erlitt Verletzungen die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Eine Fahndung der Polizei führte bislang nicht zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter. Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0721/666-5555 zu melden.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell