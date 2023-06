Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Feuerwehreinsatz in der Junghans-Villa (27.06.2023)

Schramberg-Sulgen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, ist es in der öffentlichen Männertoilette in der Junghans-Villa zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein Unbekannter hat zuvor eine Rolle Toilettenpapier angezündet und dieses in die Plastikmülltüte des Papiermülleimers geworfen. Hierdurch entwickelte sich eine starke Rauchwolke. Die Feuerwehr Schramberg, die mit zwei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Mülleimer ab. Auch der Rettungsdienst war mit einem Fahrzeug zugegen. Ein Sachschaden ist nach derzeitigen Stand nicht entstanden. Gegen 18 Uhr war die Brandmeldeanlage der Junghans-Villa erneut in Betrieb. Durch die erneut alarmierte Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass es im Keller des Gebäudes zu einer Rauchentwicklung kam. Hier war wohl der Rauch vom vorherigen Geschehen in den Keller gezogen und hatte den Alarm ausgelöst. Die Polizei Schramberg sucht nun Zeugen, die zur betreffenden Zeit im Bereich der Junghans-Villa etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

