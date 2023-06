Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf/ Lkr. Rottweil) Einbruch in eine Firma (26./27.06.2023)

Villingendorf (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, in ein Bürogebäude in der Oberndorfer-Straße eingedrungen. Die Täter durchwühlten in den Zimmern des gesamten Bürokomplexes die Schubläden und Schränke. Sie fanden zwei Geldkassetten, in denen mehrere hundert Euro waren, und nahmen diese mit. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Einbrechern geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Rottweil, Telefon 0741 477-0, zu melden.

