Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit rund 7000 Euro Blechschaden

VS-Villingen (ots)

Blechschaden in Höhe von rund 7000 Euro an einem VW Golf und an einem Opel Corsa sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagnachmittag auf dem Nordring im Bereich der mit einer Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung Drachenloch ereignet hat. Gegen 16.45 Uhr musste eine 23-jährige Fahrerin eines VW Golfs wegen der auf "Rot" stehenden Ampel der Kreuzung auf dem Nordring anhalten. Eine dem Golf mit einem Opel Corsa folgende 25-Jährige reagierte zu spät und fuhr mit ihrem Wagen in das Heck des haltenden Golfs. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell