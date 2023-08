Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vier verletzte Personen durch Verkehrsunfall beim Abbiegen

Nümbrecht (ots)

Heute Abend (24.08.2023) gegen 18:40 Uhr ereignete sich auf der Einmündung der L339 / K17 in Nümbrecht zwischen den Ortschaften Gaderoth und Winterborn ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 31 jähriger Nümbrechter befuhr mit seinem VW Transporter die L339 aus Richtung Gaderoth in Richtung Winterborn. Er beabsichtigte an der Einmündung nach links in Richtung Oberbreidenbach abzubiegen. Dabei stieß sein Gefährt frontal mit einem entgegen kommenden Audi zusammen. In diesem befanden sich zum Unfallzeitpunkt drei Insassen. Der Transporter schleuderte nach der Kollision weiter auf der Fahrbahn herum und beschädigte ein weiteres Auto eines 35 jährigen Nümbrechters, das zuvor hinter ihm gefahren war. Durch den Unfall wurden der Fahrer des Transporters und der Fahrer des Audis leicht verletzt. Die beiden Mitfahrenden des Audis erlitten schwere Verletzungen. Die Feuerwehr befreite einen 21 jährigen Waldbröler aus dem stark beschädigten Auto. Ein Rettungshubschrauber flog eine 19 jährige Waldbrölerin zur ärztlichen Versorgung in eine Klinik. Die weiteren Verletzten lieferte der Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser ein.

Insgesamt entstand an den beteiligten Autos Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Die Strecke war während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten für zweieinhalb Stunden gesperrt. Dadurch entstanden Verkehrsbeeinträchtigungen.

