Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Köln und der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Einsatz gegen illegales Glücksspiel

Gummersbach (ots)

In den frühen Morgenstunden (24. August) hat die oberbergische Polizei mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und Spezialeinsatzkräften eine mutmaßliche Spielstätte in Gummersbach sowie die Wohnanschriften mehrerer Beschuldigter in Gummersbach, Bergneustadt und Meinerzhagen durchsucht. Es besteht der Verdacht, dass an der Örtlichkeit in Gummersbach unerlaubte Glücksspielveranstaltungen stattfanden. Tatverdächtig sind vier Männer im Alter zwischen 31 und 53 Jahren, denen vorgeworfen wird, die unerlaubten Veranstaltungen organisiert zu haben. Die Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Köln wurden am Donnerstag ab 01:40 Uhr vollstreckt. An der mutmaßlichen Spielstätte in Gummersbach traf die Polizei insgesamt dreizehn Personen an. Vor Ort konnten umfangreiche Beweismittel, darunter auch mehrere Geldspiel- und Wettautomaten sowie ein Spieltisch, Mobiltelefone und Bargeld im fünfstelligen Bereich sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell