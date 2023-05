Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Ohne Versicherungsschutz, Lappen und sogar unter Drogen unterwegs?

Am Montagabend flüchtete in Giengen ein 15-jähriger Rollerfahrer vor einer Polizeikontrolle.

Kurz vor 18 Uhr befuhr ein 15-jähriger mit einem Leichtkraftrad die Ulmer Straße stadtauswärts und bog am Ortsausgang nach rechts in Richtung Südstadt ab. Dabei kam ihm eine Streife des Polizeireviers Giengen entgegen. Die Polizisten stellten fest, dass an dem Roller kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Deshalb fuhren sie diesem nach, um ihn zu kontrolliert. Der 15-Jährige bemerkte wohl die nachfahrende Polizeistreife, denn er beschleunigte. Auf dem Verbindungsweg zwischen Starenweg und Industriegebiet Bühlfeld kam der Roller-Fahrer ins Straucheln und touchierte dabei seitlich den Streifenwagen. Dadurch entstand an dem Streifenfahrzeug ein Schaden von mehreren hundert Euro. In Folge stürzte der 15-Jährige zu Boden und versuchte nochmals, nun zu Fuß, zu fliehen. Die Polizisten konnten die Flucht unterbinden und nahmen ihn nach nur wenigen Metern vorläufig fest. Später stellten sie fest, dass der 15-Jährige weder im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war, noch ein Versicherungsschutz für den Roller bestand. Zudem brachte die Polizei ihn zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus. Denn sie hatte den Verdacht, dass der Roller-Fahrer während der Fahrt auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Roller wurde abgeschleppt und beschlagnahmt.

Die Polizei informiert: Alkohol und Drogen senken die Konzentrations-, Koordinations- und Reaktionsfähigkeit und verändert die eigene Wahrnehmung. Im Zusammenhang mit dem Führen eines Fahrzeugs entsteht hierdurch ein erhebliches Unfallrisiko.

