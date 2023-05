Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Polizei beendet gefährliche Fahrt

Am Dienstag zog die Polizei bei Erbach einen 53-Jährigen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Vormittag führte die Verkehrspolizei Laupheim bei Donaurieden an der B311 Verkehrskontrollen durch. Gegen 10.45 Uhr stoppten sie den 53-Jährigen Fahrer eines Renault Klein-Lkw. Am Laster stellten die Polizisten fest, dass an einem Reifen die Lauffläche bis auf die Karkasse abgefahren war. Das Gewebe war bereits deutlich erkennbar und der Reifen drohte zu platzen. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und klärte ihn über die Gefahren auf. Der Mann verständigte seine Firma. Die veranlasste noch vor Ort einen Wechsel des Reifens und der 53-Jährige konnte anschließend die Weiterfahrt antreten. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 60 Euro sowie einem Punkt. Auch der Halter des Klein-Lkw muss mit einem Bußgeld von 75 Euro rechnen.

Reifen, die keine ausreichende Profiltiefe haben, stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Das Reifenprofil sorgt für ein sicheres Fahrverhalten eines Fahrzeugs. Sowohl bei Sommer - als auch bei Winterreifen verschlechtert sich das Fahrverhalten drastisch, sobald die gesetzlich vorgeschriebene Profiltiefe unterschritten wird. Damit steigt auch das Risiko von Unfällen deutlich. Laut Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, kurz StVZO, muss die Profiltiefe mindestens 1,6 Millimeter betragen. Bei einem Verstoß muss der Betroffene mit einem Bußgeld von mindestens 75 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

