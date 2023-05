Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Attackiert und beleidigt

Am Dienstag ging ein 21-Jähriger auf einen 58-Jährigen in Ulm los.

Der 58-Jährige stand in seiner Dienstkleidung am Theodor-Heuss-Platz und wollte am Ehinger Tor seinen Dienst als Straßenbahnfahrer antreten. Ein Zeuge teilte ihm mit, dass der 21-Jährige einen Fahrkartenautomat mit einem Eddingstift bemalte. In der Straßenbahn wollte der 58-Jährige dann die Personalien des 21-Jährigen erheben. Dabei wurde der junge Mann zunehmend aggressiver und beleidigte den 58-Jährigen. Weiterhin kratzte er ihn im Gesicht und biss ihm in den Unterarm. Als die Straßenbahn am Ehinger Tor eintraf, nahm die Polizei den 21-Jährigen vorläufig fest. Der hatte sich mittlerweile wieder beruhigt. Er kam auf ein Polizeirevier. Das durfte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

