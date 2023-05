Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vom Roller gestürzt

Am Dienstag flüchtete ein unbekannter Mazda-Fahrer nach einem Unfall mit einem Verletzten in Ulm von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Mazdas, vermutlich älteres Modell, in der Schillerstraße, in Richtung Ehinger Tor. Er kam aus Richtung der AWO und bog im Kreuzungsbereich nach links auf die Neue Straße ab. Ein 58-jähriger Rollerfahrer mit Helm fuhr dem Mazda-Fahrer entgegen. Dieser bog im Kreuzungsbereich in dieselbe Richtung, seinerseits nach rechts, auf die Neue Straße ein. Der vorfahrtsberechtigte Rollerfahrer bemerkte die Gefahrensituation mit dem ebenfalls einbiegenden Mazda und bremste ab, um eine Kollision mit diesem zu verhindern. Dabei stürzte er von dem Roller und erlitt Verletzungen. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall in unbekannte Richtung davon. Der Rollerfahrer wurde durch einen hinzugezogenen Rettungswagen mit Verdacht auf schwere Verletzungen in eine umliegende Klinik gebracht. Der Roller wurde vom Unfallort abgeschleppt. Die Verkehrspolizei Laupheim (07392 9630-0) nahm den Verkehrsunfall auf und sucht den Unfallverursacher. Sie schätzt den Schaden an dem Roller auf mehrere hundert Euro.

Hinweis der Polizei: Vielleicht waren Sie zur Tatzeit in der Nähe der Unfallstelle und haben den blauen Mazda gesehen? Möglicherweise können Sie den entscheidenden Hinweis zur Identifizierung der Täter geben.

