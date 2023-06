Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sitzgruppe in Brand gesetzt/ Gefälschtes Rezept/ Einbruch in Pkw

Menden (ots)

Vor dem Eingang der Realschule an der Klosterstraße wurde zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen eine Sitzgruppe aus Plastik in Brand gesetzt und komplett geschmolzen. (cris)

Eine Unbekannte hat am Mittwochmorgen versucht, in einer Apotheke an der Hauptstraße ein gefälschtes Rezept einzulösen. Den Mitarbeitern fiel auf, dass die angeblich ausstellende Arztpraxis bereits seit Jahren nicht mehr existiert. Damit konfrontiert, verschwand die Frau. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (cris)

Mit einem unbekannten Gegenstand hat ein männlicher Täter am frühen Mittwochmorgen gegen 2:25 Uhr an der Franz-Kissing-Straße die Seitenscheibe eines VW Caddy eingeschlagen. Aus dem Innenraum stahl er eine Armbanduhr und Münzgeld. Der Täter wurde bei seiner Tat gefilmt. Er kann als ca. 1,75 m groß und schlank beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Oberteil und helle Handschuhe. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizeiwache in Menden unter Telefon 02373/9099-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell