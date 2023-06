POL-MK: Tageswohnungseinbruch

Plettenberg (ots) - Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sind Unbekannte in das Vereinsheim am Lennestadion eingebrochen. Die Täter erbeuteten Süßigkeiten, Bier und Spirituosen. Wie sich die Täter zwischen Montagmorgen und Mittwochabend Zutritt verschafften, ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr