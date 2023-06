POL-MK: Wiederholter Einbruch in Vereinsheim

Hemer (ots) - Eine 83-jährige Seniorin beabsichtigte am Dienstag, gegen 16:38 Uhr, an der Bushaltestelle Auf dem Hammer in die Linie 1 einzusteigen. Zuvor stellte sich ein ca. 1.70m großer und ca. 25 Jahre alter Mann dicht neben sie. Zudem spürte die G-schädigte eine Berührung an ihrer Handtasche, in welcher sich ihr Portemonnaie befand. Als sie die Handtasche unmittelbar danach kontrollierte, war die Geldbörse ...

mehr