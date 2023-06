Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Zimmerbrand zerstört Wohnung

Frankfurt am Main (ots)

Heute Vormittag am 07.06.2023 entsteht aus unbekannter Ursache ein Zimmerbrand in einer Wohnung in Sindlingen. Die gegen 10:00 alarmierten Einsatzkräfte der nahe gelegenen Wache der Feuerwehr beginnen sofort mit den Löschmaßnahmen. Bei der Erkundung, direkt nach dem Eintreffen, hatten sie festgestellt, dass keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung waren. Die Wohnung liegt im Erdgeschoss und so konnten die Einsatzkräfte, sowohl innen als auch von außen durchs Fenster das Feuer rasch löschen. Während der abschließenden Arbeiten, Nachlöschen und Entrauchen, kontrollierten sie alle direkten Nachbarwohnungen auf eingedrungenen Brandrauch. Nach Beendigung aller Einsatzmaßnahmen durften alle evakuierten Nachbarn wieder in ihre Wohnungen zurück. Die anwesenden Sanitäter betreuten vorübergehend eine betroffene Person, es gab aber keine Verletzten. Über die Höhe des Schadens gibt es noch keine Erkenntnisse, die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell